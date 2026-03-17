39-летний Евгений Малкин набрал 50-е очко в сезоне НХЛ

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя заброшенными шайбами и результативной передачей ко второму перерыву выездной встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш», которая проходит в эти минуты на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо). В текущей регулярке НХЛ на счету Малкина теперь 50 (15+35) очков в неполных 47 матчах, он достиг этой планки девятым среди российских хоккеистов

Ранее в этой регулярке 50 очков набрали Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Артемий Панарин («Лос-Анджелес Кингз»/«Нью-Йорк Рейнджерс»), Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс»), Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс») и Иван Демидов («Монреаль Канадиенс»).

Игра с «Колорадо» стала первой для Евгения Малкина после отбытия пятиматчевой дисквалификации за удар соперника клюшкой в домашнем матче с «Баффало Сэйбрз» (1:5) в ночь с 5 на 6 марта мск.

Материалы по теме Видео 39-летний Евгений Малкин оформил дубль за первый период после отбытия дисквалификации

Видео: Малкин и Ковальчук провели совместную тренировку