Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
39-летний Евгений Малкин набрал 50-е очко в сезоне НХЛ

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя заброшенными шайбами и результативной передачей ко второму перерыву выездной встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш», которая проходит в эти минуты на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо). В текущей регулярке НХЛ на счету Малкина теперь 50 (15+35) очков в неполных 47 матчах, он достиг этой планки девятым среди российских хоккеистов

НХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2026, вторник. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3-й период
2 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Раст, Аччари) – 03:01     1:1 Маккиннон (Нечас, Макар) – 04:08     1:2 Манта (Карлссон) – 04:23     1:3 Малкин (Чинахов, Уозерспун) – 13:00     1:4 Сёдерблом (Дьюар, Карлссон) – 13:43     2:4 Бёрнс (Бриндли, Мэнсон) – 14:21     2:5 Карлссон – 30:36     2:6 Раст (Малкин, Ракелль) – 36:20 (pp)    

Ранее в этой регулярке 50 очков набрали Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Артемий Панарин («Лос-Анджелес Кингз»/«Нью-Йорк Рейнджерс»), Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс»), Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс») и Иван Демидов («Монреаль Канадиенс»).

Игра с «Колорадо» стала первой для Евгения Малкина после отбытия пятиматчевой дисквалификации за удар соперника клюшкой в домашнем матче с «Баффало Сэйбрз» (1:5) в ночь с 5 на 6 марта мск.

