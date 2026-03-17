Маккиннон установил бомбардирский рекорд НХЛ XXI века, покорявшийся лишь легендам прошлого

В текущем матче против «Питтсбург Пингвинз» форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон забил очередную шайбу, оформив свой четвёртый сезон подряд с 110+ очками — он стал шестым игроком в истории НХЛ с такой серией.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2026, вторник. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 7
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Раст, Аччари) – 03:01     1:1 Маккиннон (Нечас, Макар) – 04:08     1:2 Манта (Карлссон) – 04:23     1:3 Малкин (Чинахов, Уозерспун) – 13:00     1:4 Сёдерблом (Дьюар, Карлссон) – 13:43     2:4 Бёрнс (Бриндли, Мэнсон) – 14:21     2:5 Карлссон (Ши) – 30:36     2:6 Раст (Малкин, Ракелль) – 36:20 (pp)     2:7 Аччари (Сёдерблом, Дьюар) – 49:06    

Для сравнения, среди других игроков с аналогичными сериями: Уэйн Гретцки (13 сезонов подряд с 1979-80 по 1991-92), Майк Босси (6 с 1980-81 по 1985-86), Ги Лафлёр (6 с 1974-75 по 1979-80), Фил Эспозито (5 с 1970-71 по 1974-75) и Марсель Дионн (4 с 1978-79 по 1981-82).

Матч сейчас продолжается, стартовал третий период. «Питтсбург Пингвинз» ведёт со счётом 6:2 на площадке «Колорадо».

У Маккиннона в этом сезоне 45 голов и 65 ассистов в НХЛ.

Топ-5 снайперов НХЛ сезона-2024/2025

