Евений Малкин побил редчайшее достижение Лемье за «Питтсбург». Впереди лишь Кросби

В матче против «Колорадо Эвеланш» форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился уже двумя шайбами и одной передачей, вписав своё имя в историю.

При этом российский нападающий принял участие в первой шайбе игры в 232-й раз, обойдя Марио Лемье (231) и став вторым игроком в истории «Питтсбург Пингвинз» по этому показателю. Лидирует только Сидни Кросби с 296 очками участия в первых шайбах.

Матч продолжается, приближается середина третьего периода, а «Пингвинз» ведут со счётом 6:2.

Напомним, этот матч стал для Малкина первым после отбытия пятиматчевой дисквалификации за удар клюшкой по лицу соперника.

