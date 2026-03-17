Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евений Малкин побил редчайшее достижение Лемье за «Питтсбург». Впереди лишь Кросби

Комментарии

В матче против «Колорадо Эвеланш» форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился уже двумя шайбами и одной передачей, вписав своё имя в историю.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2026, вторник. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 7
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Раст, Аччари) – 03:01     1:1 Маккиннон (Нечас, Макар) – 04:08     1:2 Манта (Карлссон) – 04:23     1:3 Малкин (Чинахов, Уозерспун) – 13:00     1:4 Сёдерблом (Дьюар, Карлссон) – 13:43     2:4 Бёрнс (Бриндли, Мэнсон) – 14:21     2:5 Карлссон (Ши) – 30:36     2:6 Раст (Малкин, Ракелль) – 36:20 (pp)     2:7 Аччари (Сёдерблом, Дьюар) – 49:06    

При этом российский нападающий принял участие в первой шайбе игры в 232-й раз, обойдя Марио Лемье (231) и став вторым игроком в истории «Питтсбург Пингвинз» по этому показателю. Лидирует только Сидни Кросби с 296 очками участия в первых шайбах.

Матч продолжается, приближается середина третьего периода, а «Пингвинз» ведут со счётом 6:2.

Напомним, этот матч стал для Малкина первым после отбытия пятиматчевой дисквалификации за удар клюшкой по лицу соперника.

Малкин поздравил Кросби со званием лучшего бомбардира

Материалы по теме
39-летний Евгений Малкин набрал 50-е очко в сезоне НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android