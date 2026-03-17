Журналист из Америки поведал о нежелании сборных участвовать в турнирах при допуске России

Американский хоккейный журналист Андрей Стрикленд рассказал о сложностях с участием сборной России в международных соревнованиях.
«У меня никогда не складывалось впечатления, что НХЛ не хочет, чтобы Россия участвовала в Кубке Мира или на Олимпийских играх. Мне говорили, что некоторые страны дали понять НХЛ, что они не примут участие, если Россия будет включена», — отметил Стрикленд в своём посте в соцсети Х.
Напомним, недавно прошла зимняя Олимпиада-2026. Соревнования проходили в Италии. Турнир по хоккею выиграла сборная США. Российские хоккеисты до участия в играх допущены не были.
