17 марта главные новости спорта, футбол, теннис, хоккей, НХЛ, баскетбол, НБА, паралимпиада

Дубль Малкина в НХЛ, игроки «Зенита» вызваны в сборную Бразилии. Главное к утру
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился дублем и ассистом в победном матче с «Колорадо Эвеланш» после отбытия дисквалификации, два игрока «Зенита» вызваны в сборную Бразилии на весенние игры, паралимпийцы из России торжественно вернулись на родину. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Дубль и пас Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Колорадо» с семью забитыми голами.
  2. Дуглас Сантос и Луис Энрике из «Зенита» вызваны в сборную Бразилии на весенние матчи.
  3. Российских паралимпийцев встретили в Москве государственным гимном.
  4. Передача Панарина помогла «Лос-Анджелесу» обыграть «Рейнджерс».
  5. 36 очков Дончича и 18 очков Леброна помогли «Лейкерс» переиграть «Хьюстон».
  6. «Бруклин» без Дёмина и Портера уступил «Портленду», продлив серию поражений.
  7. Неймар не включён в заявку сборной Бразилии на ближайшие матчи.
  8. Прошла жеребьёвка «Мастерса» в Майами, где сыграют Медведев, Рублёв, Хачанов, Бублик.
  9. Карло Анчелотти высказался о невызове Неймара в сборную Бразилии.
  10. Президент «Барселоны» Лапорта после выборов сделал заявление по теме возвращения Месси.
  11. Маккиннон установил бомбардирский рекорд НХЛ XXI века, покорявшийся лишь легендам прошлого.

