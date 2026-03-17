Дубль Малкина в НХЛ, игроки «Зенита» вызваны в сборную Бразилии. Главное к утру
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился дублем и ассистом в победном матче с «Колорадо Эвеланш» после отбытия дисквалификации, два игрока «Зенита» вызваны в сборную Бразилии на весенние игры, паралимпийцы из России торжественно вернулись на родину. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Дубль и пас Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Колорадо» с семью забитыми голами.
- Дуглас Сантос и Луис Энрике из «Зенита» вызваны в сборную Бразилии на весенние матчи.
- Российских паралимпийцев встретили в Москве государственным гимном.
- Передача Панарина помогла «Лос-Анджелесу» обыграть «Рейнджерс».
- 36 очков Дончича и 18 очков Леброна помогли «Лейкерс» переиграть «Хьюстон».
- «Бруклин» без Дёмина и Портера уступил «Портленду», продлив серию поражений.
- Неймар не включён в заявку сборной Бразилии на ближайшие матчи.
- Прошла жеребьёвка «Мастерса» в Майами, где сыграют Медведев, Рублёв, Хачанов, Бублик.
- Карло Анчелотти высказался о невызове Неймара в сборную Бразилии.
- Президент «Барселоны» Лапорта после выборов сделал заявление по теме возвращения Месси.
- Маккиннон установил бомбардирский рекорд НХЛ XXI века, покорявшийся лишь легендам прошлого.
