Дубль и пас Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Колорадо» с семью забитыми голами

В ночь с 16 на 17 марта мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Питтсбург Пингвинз». Гости выиграли встречу со счётом 7:2.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал три очка, отметившись двумя заброшенными шайбами и результативной передачей. Его одноклубник Егор Чинахов оформил ассист при одном из голов Евгения. Форварды «Колорадо» Валерий Ничушкин и Захар Бардаков очков не набрали.

Остальные голы гостей записали свой счёт Энтони Манта, Эльмер Сёдерблом, Эрик Карлссон, Брайан Раст и Ноэль Аччари. У «Эвеланш» отличились Натан Маккиннон и Брент Бёрнс.