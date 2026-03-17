Дубль и пас Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Колорадо» с семью забитыми голами
В ночь с 16 на 17 марта мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Питтсбург Пингвинз». Гости выиграли встречу со счётом 7:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2026, вторник. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 7
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Раст, Аччари) – 03:01 1:1 Маккиннон (Нечас, Макар) – 04:08 1:2 Манта (Карлссон) – 04:23 1:3 Малкин (Чинахов, Уозерспун) – 13:00 1:4 Сёдерблом (Дьюар, Карлссон) – 13:43 2:4 Бёрнс (Бриндли, Мэнсон) – 14:21 2:5 Карлссон (Ши) – 30:36 2:6 Раст (Малкин, Ракелль) – 36:20 (pp) 2:7 Аччари (Сёдерблом, Дьюар) – 49:06
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал три очка, отметившись двумя заброшенными шайбами и результативной передачей. Его одноклубник Егор Чинахов оформил ассист при одном из голов Евгения. Форварды «Колорадо» Валерий Ничушкин и Захар Бардаков очков не набрали.
Остальные голы гостей записали свой счёт Энтони Манта, Эльмер Сёдерблом, Эрик Карлссон, Брайан Раст и Ноэль Аччари. У «Эвеланш» отличились Натан Маккиннон и Брент Бёрнс.
