Малкин обошёл Ягра по периодам с 2+ голами за «Питтсбург» и уступает двум легендам клуба

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя заброшенными шайбами в первом периоде выездной встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (7:2), которая завершилась в ночь с 16 на 17 марта мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо).
Этот период стал для Евгения 35-м с двумя или более заброшенными шайбами за карьеру в составе «Питтсбурга», сообщает пресс-служба НХЛ. По этому показателю Малкин опередил Яромира Ягра и вышел на чистое третье место в истории «Пингвинз», уступая только Марио Лемье (71) и Сидни Кросби (37).
В текущем сезоне на счету российского хоккеиста теперь 50 очков (15+35) в 47 матчах. Игра с «Колорадо» стала первой для Малкина после отбытия пятиматчевой дисквалификации за удар соперника клюшкой в домашнем матче с «Баффало Сэйбрз» (1:5) в ночь с 5 на 6 марта мск.
Видео: Малкин ответил Ягру шуткой в раздевалке «Питтсбурга»
- 17 марта 2026
-
08:24
-
08:19
-
08:05
-
07:45
-
07:30
-
07:25
-
07:00
-
06:53
-
06:51
-
06:01
-
05:36
-
04:59
-
04:50
-
04:31
-
04:01
-
03:42
-
02:57
- 16 марта 2026
-
23:56
-
23:50
-
23:42
-
23:34
-
23:28
-
23:25
-
23:18
-
23:12
-
23:06
-
23:03
-
22:56
-
22:52
-
22:46
-
22:42
-
22:38
-
22:34
-
22:22
-
22:12