Малкин обошёл Ягра по периодам с 2+ голами за «Питтсбург» и уступает двум легендам клуба
39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя заброшенными шайбами в первом периоде выездной встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (7:2), которая завершилась в ночь с 16 на 17 марта мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо).

НХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2026, вторник. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 7
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Раст, Аччари) – 03:01     1:1 Маккиннон (Нечас, Макар) – 04:08     1:2 Манта (Карлссон) – 04:23     1:3 Малкин (Чинахов, Уозерспун) – 13:00     1:4 Сёдерблом (Дьюар, Карлссон) – 13:43     2:4 Бёрнс (Бриндли, Мэнсон) – 14:21     2:5 Карлссон (Ши) – 30:36     2:6 Раст (Малкин, Ракелль) – 36:20 (pp)     2:7 Аччари (Сёдерблом, Дьюар) – 49:06    

Этот период стал для Евгения 35-м с двумя или более заброшенными шайбами за карьеру в составе «Питтсбурга», сообщает пресс-служба НХЛ. По этому показателю Малкин опередил Яромира Ягра и вышел на чистое третье место в истории «Пингвинз», уступая только Марио Лемье (71) и Сидни Кросби (37).

В текущем сезоне на счету российского хоккеиста теперь 50 очков (15+35) в 47 матчах. Игра с «Колорадо» стала первой для Малкина после отбытия пятиматчевой дисквалификации за удар соперника клюшкой в домашнем матче с «Баффало Сэйбрз» (1:5) в ночь с 5 на 6 марта мск.

