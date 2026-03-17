Малкин обошёл Ягра по периодам с 2+ голами за «Питтсбург» и уступает двум легендам клуба

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя заброшенными шайбами в первом периоде выездной встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (7:2), которая завершилась в ночь с 16 на 17 марта мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо).

Этот период стал для Евгения 35-м с двумя или более заброшенными шайбами за карьеру в составе «Питтсбурга», сообщает пресс-служба НХЛ. По этому показателю Малкин опередил Яромира Ягра и вышел на чистое третье место в истории «Пингвинз», уступая только Марио Лемье (71) и Сидни Кросби (37).

В текущем сезоне на счету российского хоккеиста теперь 50 очков (15+35) в 47 матчах. Игра с «Колорадо» стала первой для Малкина после отбытия пятиматчевой дисквалификации за удар соперника клюшкой в домашнем матче с «Баффало Сэйбрз» (1:5) в ночь с 5 на 6 марта мск.

