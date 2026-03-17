Результаты матчей НХЛ на 17 марта 2026 года

В ночь на 17 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Детройт Ред Уингз» – «Калгари Флэймз» — 5:2;

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Лос-Анджелес Кингз» — 1:4;

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Бостон Брюинз» — 4:3 ОТ;

«Даллас Старз» – «Юта Маммот» — 3:6;

«Колорадо Эвеланш» – «Питтсбург Пингвинз» — 2:7.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 90 очками после 66 матчей возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 97 очками после 66 игр.