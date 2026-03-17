«Я почти не думал о хоккее». Артемий Панарин — об игре с «Рейнджерс» в Нью-Йорке

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин рассказал о своих эмоциях во время игры с «Нью-Йорк Рейнджерс», где он ранее выступал.

«Честно говоря, я нервничал всю игру. Рад, что ребята забили голы и в итоге одержали хорошую победу, это приятно. Сегодня я почти не думал о хоккее.

Было эмоционально, особенно во время разминки. Когда началась игра, стало лучше… С того момента, как я вышел на лёд и увидел все эти майки с моей фамилией, стало приятно. Это очень много значит для меня, я провёл здесь почти семь лет», — цитирует Панарина сайт НХЛ.

Сегодня, 17 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.