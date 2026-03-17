Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я почти не думал о хоккее». Артемий Панарин — об игре с «Рейнджерс» в Нью-Йорке

«Я почти не думал о хоккее». Артемий Панарин — об игре с «Рейнджерс» в Нью-Йорке
Комментарии

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин рассказал о своих эмоциях во время игры с «Нью-Йорк Рейнджерс», где он ранее выступал.

«Честно говоря, я нервничал всю игру. Рад, что ребята забили голы и в итоге одержали хорошую победу, это приятно. Сегодня я почти не думал о хоккее.

Было эмоционально, особенно во время разминки. Когда началась игра, стало лучше… С того момента, как я вышел на лёд и увидел все эти майки с моей фамилией, стало приятно. Это очень много значит для меня, я провёл здесь почти семь лет», — цитирует Панарина сайт НХЛ.

Сегодня, 17 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Даути (Андерсон, Панарин) – 13:29     0:2 Андерсон (Лаферрье, Байфилд) – 24:31     0:3 Лаферрье (Копитар, Байфилд) – 24:59 (pp)     1:3 Трочек (Фокс, Зибанеджад) – 42:29 (pp)     1:4 Мур (Лаферрье) – 58:12    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android