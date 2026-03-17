Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Малкин с дублем признан первой звездой игрового дня НХЛ

Комментарии

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче с «Колорадо Эвеланш» (7:2) отметился двумя шайбами, одной передачей и был признан первой звездой игрового дня. В текущей регулярке НХЛ на счету Малкина 50 (15+35) очков в 47 матчах, он достиг этой отметки девятым среди российских хоккеистов.

Второй звездой игрового дня признан форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Пол Коттер, который в игре с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ) оформил дубль с победным голом в овертайме.

Третья звезда дня — нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Алекс Лаферрье с голом и двумя результативными передачами в победной игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1).

Материалы по теме
«Винтажный Джино». Малкин оформил дубль и забил чудо-гол, как в лучшие годы
Видео
«Винтажный Джино». Малкин оформил дубль и забил чудо-гол, как в лучшие годы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android