Форвард «Кингз»: мы хотели сделать для Панарина что-то особенное в игре с «Рейнджерс»
Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Куинтон Байфилд высказался об игре его одноклубника Артемия Панарина с «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Конечно, это большое событие для Хлебушка. Он стал новым членом нашей команды, хорошо вписался в коллектив, мы были очень рады его видеть и хотели сделать для него что-то особенное в честь его возвращения сюда. Вы слышали, как его приветствовали, как его здесь любят и как много он значит для города. Это большая победа для нас и для Хлебушка», — цитирует Байфилда сайт НХЛ.
Сегодня, 17 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Даути (Андерсон, Панарин) – 13:29 0:2 Андерсон (Лаферрье, Байфилд) – 24:31 0:3 Лаферрье (Копитар, Байфилд) – 24:59 (pp) 1:3 Трочек (Фокс, Зибанеджад) – 42:29 (pp) 1:4 Мур (Лаферрье) – 58:12
