Форвард «Кингз»: мы хотели сделать для Панарина что-то особенное в игре с «Рейнджерс»

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Куинтон Байфилд высказался об игре его одноклубника Артемия Панарина с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Конечно, это большое событие для Хлебушка. Он стал новым членом нашей команды, хорошо вписался в коллектив, мы были очень рады его видеть и хотели сделать для него что-то особенное в честь его возвращения сюда. Вы слышали, как его приветствовали, как его здесь любят и как много он значит для города. Это большая победа для нас и для Хлебушка», — цитирует Байфилда сайт НХЛ.

Сегодня, 17 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.