Расписание матчей КХЛ на 17 марта 2026 года

Сегодня, 17 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 17 марта 2026 года (время московское):

18:00. «Лада» – «Амур»;

19:10. «Динамо» Мн – «Авангард».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 96 очками после 67 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 105 очков после 66 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.