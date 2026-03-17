Малкин — о будущем: я хочу играть в следующем сезоне. Может быть, больше. Кто знает?

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о своём будущем. Контракт 39-летнего Малкина с «Питтсбургом» истекает летом 2026 года.

«Пока я ничего не могу сказать. Мы с Дубасом разговаривали, наверное, две недели назад. Он сказал, что мы поговорим этим летом. Меня это устраивает. У нас осталось 15 игр, плюс, надеюсь, плей-офф. Я просто хочу играть. Он спросил, хочу ли я играть в следующем сезоне. Я сказал: «Да». Он сказал: «Не волнуйся, мы поговорим после сезона». Меня это устраивает. Я чувствую себя отлично. Я хочу играть и в следующем сезоне. Может быть, ещё два сезона. Кто знает? Это просто бизнес», — приводит слова Малкина журналист Джош Йохе на своей странице в социальной сети Х.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Россиянин является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).