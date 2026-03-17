Расписание матчей МХЛ на 17 марта 2026 года

Сегодня, 17 марта, пройдут семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

11:00. «Сахалинские Акулы» – «Амурские Тигры»;

18:30. «Локо-76» – «Снежные Барсы»;

18:30. МХК «Спартак MAX» – МХК «Спартак»;

19:00. «Динамо-Шинник» – МХК «Динамо» М;

19:00. «АКМ-Юниор» – «Локо»;

19:00. ХК «Капитан» – «Алмаз»;

19:00. «Крылья Советов» – МХК «Динамо-Карелия».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» со 101 очком после 58 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 82 очка после 56 матчей.