В НХЛ ответили на вопрос о возможном участии России в Кубке мира 2028 года

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался на тему возможного участия сборной России в Кубке мира по хоккею в 2028 году.

«Посмотрим, как будут развиваться события. Время покажет. Сейчас нет острой необходимости принимать это решение, поэтому посмотрим, как будут развиваться события», – приводит слова Беттмэна Sportsnet.

Лига ранее сообщила о том, что групповой этап соревнования и по одному матчу на выбывание пройдут в Праге и Калгари, а полуфиналы и финал – в Эдмонтоне. Состав участников турнира официально ещё не был объявлен.

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.