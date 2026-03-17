«Большая ошибка с моей стороны». Малкин — о своей дисквалификации на пять матчей

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал свою дисквалификацию на пять матчей за удар защитника «Баффало Сэйбрз» Расмуса Далина клюшкой по лицу и оценил победный матч с «Колорадо Эвеланш» (7:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2026, вторник. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 7
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Раст, Аччари) – 03:01     1:1 Маккиннон (Нечас, Макар) – 04:08     1:2 Манта (Карлссон) – 04:23     1:3 Малкин (Чинахов, Уозерспун) – 13:00     1:4 Сёдерблом (Дьюар, Карлссон) – 13:43     2:4 Бёрнс (Бриндли, Мэнсон) – 14:21     2:5 Карлссон (Ши) – 30:36     2:6 Раст (Малкин, Ракелль) – 36:20 (pp)     2:7 Аччари (Сёдерблом, Дьюар) – 49:06    

«Я немного нервничал перед матчем. Но когда забил первый гол, мне стало намного лучше. Дисквалификация — большая ошибка с моей стороны. Хочу поблагодарить партнёров по команде. Это неприятный момент для меня.

Мы забили семь голов. Все в восторге, и это хорошо, потому что, я думаю, мы давно здесь не выигрывали, и выступать здесь непросто. Вся команда сыграла хорошо. Просто нужно было играть правильно все 60 минут. Мы были сосредоточены на протяжении всей игры. Мы знали, что играем против отличной команды, и хотели победить», — цитирует Малкина сайт НХЛ.

Материалы по теме
«Винтажный Джино». Малкин оформил дубль и забил чудо-гол, как в лучшие годы
Видео
«Винтажный Джино». Малкин оформил дубль и забил чудо-гол, как в лучшие годы
