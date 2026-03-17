«Большая ошибка с моей стороны». Малкин — о своей дисквалификации на пять матчей

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал свою дисквалификацию на пять матчей за удар защитника «Баффало Сэйбрз» Расмуса Далина клюшкой по лицу и оценил победный матч с «Колорадо Эвеланш» (7:2).

«Я немного нервничал перед матчем. Но когда забил первый гол, мне стало намного лучше. Дисквалификация — большая ошибка с моей стороны. Хочу поблагодарить партнёров по команде. Это неприятный момент для меня.

Мы забили семь голов. Все в восторге, и это хорошо, потому что, я думаю, мы давно здесь не выигрывали, и выступать здесь непросто. Вся команда сыграла хорошо. Просто нужно было играть правильно все 60 минут. Мы были сосредоточены на протяжении всей игры. Мы знали, что играем против отличной команды, и хотели победить», — цитирует Малкина сайт НХЛ.