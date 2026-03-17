Владислав Третьяк оценил шансы Василевского и Сорокина в борьбе за «Везину»

Владислав Третьяк оценил шансы Василевского и Сорокина в борьбе за «Везину»
Трёхкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о шансах российских голкиперов Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Ильи Сорокина из «Нью-Йорк Айлендерс» в борьбе за «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу сезона в НХЛ.

«Дай бог, чтобы у них получилось. Осталось не так много матчей, чтобы они подтвердили свой уровень. Сравнивать я их не хочу — они все молодцы. Кто бы из них ни победил — это все наши, представители российской школы вратарей.

Болею и за них, и с Сергеем Бобровским переписываюсь, поддерживаю его. Это наши ребята, которые ещё за нас постоят, будут играть за сборную. Дай бог, чтобы они получали удовольствие от его величества хоккея и выигрывали, потому что это русские люди», — цитирует Третьяка ТАСС.

Материалы по теме
Василевский и Сорокин — главные претенденты на «Везину» по версии сайта НХЛ
