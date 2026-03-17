Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Источник назвал страны, которые откажутся играть на Кубке мира, если там будет Россия

Комментарии

Чешский журналист Роберт Рампа на своей странице в социальной сети Х назвал страны, которые откажутся играть на Кубке мира — 2028, если там будет сборная России.

«По имеющейся у меня информации, НХЛ была проинформирована европейскими странами о том, что в сложившейся ситуации если Россия поедет на Кубок мира, то Чехия, Финляндия и Швеция на турнир не поедут», — написал Рампа.

Ранее Национальная хоккейная лига сообщила о том, что групповой этап соревнования и по одному матчу на выбывание пройдут в Праге и Калгари, а полуфиналы и финал – в Эдмонтоне. Состав участников турнира официально ещё не был объявлен.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android