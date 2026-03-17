Источник назвал страны, которые откажутся играть на Кубке мира, если там будет Россия

Чешский журналист Роберт Рампа на своей странице в социальной сети Х назвал страны, которые откажутся играть на Кубке мира — 2028, если там будет сборная России.

«По имеющейся у меня информации, НХЛ была проинформирована европейскими странами о том, что в сложившейся ситуации если Россия поедет на Кубок мира, то Чехия, Финляндия и Швеция на турнир не поедут», — написал Рампа.

Ранее Национальная хоккейная лига сообщила о том, что групповой этап соревнования и по одному матчу на выбывание пройдут в Праге и Калгари, а полуфиналы и финал – в Эдмонтоне. Состав участников турнира официально ещё не был объявлен.