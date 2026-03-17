«Гол года». The Score — о буллите Дер-Аргучинцева, который набрал 3,7 млн просмотров в Х

Эффектный буллит форварда московского «Динамо» Семёна Дер-Аргучинцева во встрече со «Спартаком» набрал 3,7 млн просмотров в социальной сети Х. Видео исполнения буллита опубликовал англоязычный аккаунт КХЛ.

Нападающий в серии буллитов выкатился на ворота и бросил из-под двух ног, отправив шайбу под перекладину. Североамериканское издание The Score назвало это исполнение «голом года».

«Это гол года среди всех видов спорта», — написал один из пользователей Х.

«Если бы я была вратарём, я бы после такого повесила щитки на гвоздь», — отметила другая пользовательница.

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал московское «Динамо». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 4:3.