«Гол года». The Score — о буллите Дер-Аргучинцева, который набрал 3,7 млн просмотров в Х

Эффектный буллит форварда московского «Динамо» Семёна Дер-Аргучинцева во встрече со «Спартаком» набрал 3,7 млн просмотров в социальной сети Х. Видео исполнения буллита опубликовал англоязычный аккаунт КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Нападающий в серии буллитов выкатился на ворота и бросил из-под двух ног, отправив шайбу под перекладину. Североамериканское издание The Score назвало это исполнение «голом года».
«Это гол года среди всех видов спорта», — написал один из пользователей Х.
«Если бы я была вратарём, я бы после такого повесила щитки на гвоздь», — отметила другая пользовательница.
В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал московское «Динамо». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 4:3.
- 17 марта 2026
-
10:43
-
10:26
-
10:10
-
09:50
-
09:36
-
09:20
-
09:15
-
09:10
-
09:04
-
08:50
-
08:44
-
08:30
-
08:24
-
08:19
-
08:05
-
07:45
-
07:30
-
07:25
-
07:00
-
06:53
-
06:51
-
06:01
-
05:36
-
04:59
-
04:50
-
04:31
-
04:01
-
03:42
-
02:57
- 16 марта 2026
-
23:56
-
23:50
-
23:42
-
23:34
-
23:28
-
23:25