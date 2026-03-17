«Гол года». The Score — о буллите Дер-Аргучинцева, который набрал 3,7 млн просмотров в Х

«Гол года». The Score — о буллите Дер-Аргучинцева, который набрал 3,7 млн просмотров в Х
Комментарии

Эффектный буллит форварда московского «Динамо» Семёна Дер-Аргучинцева во встрече со «Спартаком» набрал 3,7 млн просмотров в социальной сети Х. Видео исполнения буллита опубликовал англоязычный аккаунт КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Нападающий в серии буллитов выкатился на ворота и бросил из-под двух ног, отправив шайбу под перекладину. Североамериканское издание The Score назвало это исполнение «голом года».

«Это гол года среди всех видов спорта», — написал один из пользователей Х.

«Если бы я была вратарём, я бы после такого повесила щитки на гвоздь», — отметила другая пользовательница.

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал московское «Динамо». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Б
Динамо М
Москва
0:1 Сикьюра (Уил, Мамин) – 14:48 (5x4)     1:1 Беляев (Рубцов, Миронов) – 24:36 (5x5)     2:1 Рубцов (Филин, Беляев) – 27:54 (5x5)     2:2 Пыленков (Дер-Аргучинцев, Слепышев) – 29:19 (5x5)     3:2 Орлов (Пивчулин, Вишневский) – 34:36 (5x5)     3:3 Сикьюра (Уил, Гусев) – 46:47 (5x5)     3:4 Дер-Аргучинцев – 65:00    
