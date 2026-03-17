Латвийский экс-игрок КХЛ выступил резко против возвращения России на соревнования

Бронзовый призёр чемпионата мира в составе сборной Латвии, бывший игрок рижского «Динамо» Ральф Фрейбергс выступил резко против возвращения команды России на международные соревнования.

«Моим североамериканским друзьям и хоккейному сообществу: хотя вы находитесь далеко от Европы и, возможно, не видите и не ощущаете реальность действий России на Украине, мы в Европе видим это ясно. Мы говорим вам, что возвращение сборной России на международные соревнования невозможно, пока страна не покинет Украину.

Североамериканским хоккейным журналистам: начните задавать правильные вопросы. Спросите российских игроков, что они думают о ситуации на Украине. Вы будете «удивлены» результатами», — написал Фрейбергс на своей странице в социальной сети Х.