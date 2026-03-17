Голкипер «Айлендерс» Варламов перенёс две операции по замене коленного сустава

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов провёл с командой небольшую тренировку, сообщает сайт НХЛ со ссылкой на главного тренера «островитян» Патрика Руа.

«Это здорово. Он усердно работал над тем, чтобы прийти к этому. Две операции по замене коленного сустава – это непросто для вратаря. Но он много тренировался и делал всё правильно», — заявил Руа.

Напомним, голкипер не играет с 29 ноября 2024 года, он продолжает ежедневно кататься самостоятельно. Ожидается, что хоккеист не вернётся в этом сезоне. Срок действующего соглашения Варламова с кэпхитом $ 2,75 млн рассчитан до конца сезона-2026/2027.

