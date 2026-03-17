Шуми Бабаев рассказал о травме форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова
Агент Шуми Бабаев высказался о травме нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова, которую форвард получил во встрече с «Шанхайскими Драконами» (5:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 3
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Сучков (Жаровский, Кузнецов) – 01:16 (5x5) 2:0 Ремпал (Родевальд, Стюарт) – 24:26 (5x5) 3:0 Родевальд – 33:15 (4x5) 3:1 Кузнецов (Сомерби) – 41:07 (5x5) 3:2 Сомерби (Акользин, Кузнецов) – 45:28 (5x5) 4:2 Жаровский (Кузнецов, Зоркин) – 46:15 (5x5) 5:2 Броссо (Ремпал, Стюарт) – 52:40 (5x4) 5:3 Меркли – 55:55 (5x5)
«У него – травма. Она не такая травма, с которой он может пропустить следующие игры. Есть момент, когда ты принимаешь решение – будешь ли ты играть дальше или нет. Он набрал два очка, помог команде – смысл дальше рисковать?
Мне кажется, что он повредил голеностоп. Многие команды в последних играх выходят без ведущих игроков. Это касается тех, кто решил свои задачи», – сказал Бабаев в выпуске шоу «Это хоккей, брат».
В этом сезоне Кузнецов провёл за «Салават» 18 матчей, где набрал 18 (6+12) очков при полезности показателе «+6».
Материалы по теме
