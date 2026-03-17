В NHLPA заявили, что на Кубке мира — 2028 сыграют восемь сильнейших сборных

Обладатель Кубка Стэнли, помощник исполнительного директора ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Рон Хейнси завил, что на Кубке мира — 2028 сыграют восемь сильнейших сборных. Его слова приводит инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн.

«НХЛ и NHLPA пока не готовы назвать восемь стран-участниц. Хотя Рон Хейнси говорит, что в мероприятии примут участие восемь сильнейших сборных», — написал Лебрюн.

Напомним, официально не было объявлено, сыграет ли сборная России на Кубке мира — 2028. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в случае неучастия России её может заменить национальная команда Словакии.

Материалы по теме
Источник назвал страны, которые откажутся играть на Кубке мира, если там будет Россия
Комментарии
