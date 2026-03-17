Тренер «Нефтехимика» Гришин: есть команда на букву Ц, с которой неинтересно играть

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил победный матч с «Торпедо» (6:3) и рассказал, с какой командой ему не хотелось бы встретиться в плей‑офф.
— Игра получилась открытой. Много моментов, интересная, много заброшенных шайб. Я думаю, зрителям было интересно. То, что хозяева проиграли, — для них не очень приятно. Но матч был захватывающий. Мы оказались более удачливы в реализации моментов. Ребята играли с удовольствием, с настроением.
— Вы ещё перед матчем сказали, что «Торпедо» — быстрая, агрессивная команда, с которой интересно играть. А есть команды, с которыми неинтересно играть и с которыми не хотелось бы встретиться в плей‑офф?
— Есть. Можно я не буду их называть?
— Это команда на букву А, понятно.
— Почему же? Я бы назвал на букву Ц.
— Но она в другой конференции, и вы с ней вряд ли встретитесь.
— Ну да. В первом раунде как минимум, — приводит слова Гришина «Матч ТВ».
- 17 марта 2026
-
13:00
-
12:44
-
12:30
-
12:26
-
12:09
-
11:47
-
11:26
-
11:05
-
10:43
-
10:26
-
10:10
-
09:50
-
09:36
-
09:20
-
09:15
-
09:10
-
09:04
-
08:50
-
08:44
-
08:30
-
08:24
-
08:19
-
08:05
-
07:45
-
07:30
-
07:25
-
07:00
-
06:53
-
06:51
-
06:01
-
05:36
-
04:59
-
04:50
-
04:31
-
04:01