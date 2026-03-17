Тренер «Нефтехимика» Гришин: есть команда на букву Ц, с которой неинтересно играть

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил победный матч с «Торпедо» (6:3) и рассказал, с какой командой ему не хотелось бы встретиться в плей‑офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 6
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Попугаев (Сериков, Пастухов) – 02:25 (5x5)     0:2 Надворный (Хлыстов, Шафигуллин) – 18:20 (5x5)     0:3 Артамонов (Хоружев, Заседа) – 21:47 (5x5)     1:3 Виноградов (Конюшков, Alexei Kruchinin) – 29:46 (5x4)     2:3 Шавин – 33:09 (5x5)     2:4 Жафяров (Белозёров, Артамонов) – 39:24 (5x4)     3:4 Ткачёв (Нарделла, Атанасов) – 44:43 (5x4)     3:5 Хоружев (Артамонов, Крощинский) – 54:37 (5x5)     3:6 Белозёров (Хайруллин, Федотов) – 59:59 (en)    

— Игра получилась открытой. Много моментов, интересная, много заброшенных шайб. Я думаю, зрителям было интересно. То, что хозяева проиграли, — для них не очень приятно. Но матч был захватывающий. Мы оказались более удачливы в реализации моментов. Ребята играли с удовольствием, с настроением.

— Вы ещё перед матчем сказали, что «Торпедо» — быстрая, агрессивная команда, с которой интересно играть. А есть команды, с которыми неинтересно играть и с которыми не хотелось бы встретиться в плей‑офф?
— Есть. Можно я не буду их называть?

— Это команда на букву А, понятно.
— Почему же? Я бы назвал на букву Ц.

— Но она в другой конференции, и вы с ней вряд ли встретитесь.
— Ну да. В первом раунде как минимум, — приводит слова Гришина «Матч ТВ».

