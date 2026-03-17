Тренер «Нефтехимика» Гришин: есть команда на букву Ц, с которой неинтересно играть

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил победный матч с «Торпедо» (6:3) и рассказал, с какой командой ему не хотелось бы встретиться в плей‑офф.

— Игра получилась открытой. Много моментов, интересная, много заброшенных шайб. Я думаю, зрителям было интересно. То, что хозяева проиграли, — для них не очень приятно. Но матч был захватывающий. Мы оказались более удачливы в реализации моментов. Ребята играли с удовольствием, с настроением.

— Вы ещё перед матчем сказали, что «Торпедо» — быстрая, агрессивная команда, с которой интересно играть. А есть команды, с которыми неинтересно играть и с которыми не хотелось бы встретиться в плей‑офф?

— Есть. Можно я не буду их называть?

— Это команда на букву А, понятно.

— Почему же? Я бы назвал на букву Ц.

— Но она в другой конференции, и вы с ней вряд ли встретитесь.

— Ну да. В первом раунде как минимум, — приводит слова Гришина «Матч ТВ».