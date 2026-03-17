Защитник «Северстали» Камалов высказался о победе над «Ак Барсом»

Защитник «Северстали» Никита Камалов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:2) в Череповце.
«Очень рад, что удалось принести пользу команде, забить на старте игры. Мы в целом здорово начали, и это придало нам уверенности, задало нужный тон всей игре.
Хочу отметить работу всей команды: все действовали слаженно, чётко выполняли установку тренера, не давали сопернику развернуться. Мы понимали, что «Ак Барс» — серьёзный оппонент, который умеет давить и использовать ошибки.
Поэтому ставка была на дисциплину и взаимовыручку, и это сработало. Болельщики гнали нас вперёд, их поддержка ощущалась в каждом моменте.
Теперь нужно сохранить этот настрой: впереди заключительный матч регулярного чемпионата с «Авангардом», а затем — плей‑офф. Будем готовиться и двигаться дальше», — сказал Камалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
- 17 марта 2026
