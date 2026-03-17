Защитник «Северстали» Камалов высказался о победе над «Ак Барсом»

Защитник «Северстали» Камалов высказался о победе над «Ак Барсом»
Защитник «Северстали» Никита Камалов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:2) в Череповце.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Камалов (Цицюра) – 14:22 (5x5)     2:0 Веряев (Рейнгардт) – 16:58 (5x5)     3:0 Грудинин (Казулаев) – 18:11 (5x5)     3:1 Галимов (Барабанов) – 32:51 (5x5)     4:1 Скоренов (Иванцов, Грудинин) – 39:31 (5x5)     4:2 Пустозёров (Марченко, Лямкин) – 50:28 (5x5)    

«Очень рад, что удалось принести пользу команде, забить на старте игры. Мы в целом здорово начали, и это придало нам уверенности, задало нужный тон всей игре.

Хочу отметить работу всей команды: все действовали слаженно, чётко выполняли установку тренера, не давали сопернику развернуться. Мы понимали, что «Ак Барс» — серьёзный оппонент, который умеет давить и использовать ошибки.

Поэтому ставка была на дисциплину и взаимовыручку, и это сработало. Болельщики гнали нас вперёд, их поддержка ощущалась в каждом моменте.

Теперь нужно сохранить этот настрой: впереди заключительный матч регулярного чемпионата с «Авангардом», а затем — плей‑офф. Будем готовиться и двигаться дальше», — сказал Камалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

