Игрок «Северстали» ответил тем, кто считает его команду удобным соперником

Игрок «Северстали» ответил тем, кто считает его команду удобным соперником
Защитник «Северстали» Никита Камалов ответил тем, кто считает череповецкую команду удобным соперником в плей-офф.

«Круто, что начинаем дома, стараемся каждую игру играть на максимум и побеждать.

Тем, кто мечтает попасть в плей-офф на нас, могу сказать, что они ошибаются. Не думаю на самом деле, что кто-то специально подстраивается, чтобы выйти на нас. Ну а если кто-то думает, что нас можно легко пройти, то, ещё раз повторюсь, они ошибаются, мы будем играть на максимум.

Я не могу ответить, что было не так в прошлых сезонах, потому что меня не было в команде, я не играл тогда да «Северсталь». В этом сезоне могу сказать, что все выкладываются, все стараются, все хотят побеждать и мы имеем закономерные результаты», — сказал Камалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

