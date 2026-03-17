Защитник «Северстали» высказался о потенциальном сопернике в плей-офф

Защитник «Северстали» Никита Камалов поделился ожиданиями от возможного соперника череповецкого клуба в плей-офф.

«Мы не смотрим, с кем будем играть, мы делаем своё дело, опять же, повторюсь, мы играем каждый матч на максимум и пытаемся выигрывать любую игру. Для нас нет какого-то конкретного соперника, с кем мы хотим играть. Мы нацелены только на победу в каждом матче.

Неудобный «Спартак»? Ещё раз скажу, не могу сказать по поводу прошлых сезонов, но в этом сезоне все команды хорошие, со всеми мы играем в хоккей от ножа, где-то мы выигрываем, где-то у нас выигрывали, но нет какого-то конкретного соперника, на которого мы бы хотели выйти. Играем, а там как бог даст», — сказал Камалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.