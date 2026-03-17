Рябыкин: у «Металлурга» в плей-офф не будет такого уверенного шествия, как в регулярке

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился ожиданиями от игры магнитогорского «Металлурга» в Кубке Гагарина — 2026.

— Всем понятно, что в серии с «Металлургом» шансы «Сибири» невелики. Хотя тут явного преимущества – в отличие от Запада – не вижу. Новосибирск – прагматичная команда, с опытными лидерами и легионерами. Способна затянуть любую серию.

Вообще у «Металлурга» в плей-офф, подозреваю, не будет того уверенного шествия, которое мы видели в регулярном чемпионате.

— Почему?

— Уже говорил, что фактор «икс» — молодая вратарская линия «Металлурга», плюс в команде пошли травмы, отсюда весенний спад.

Ещё один момент – судейство. Каждый год наши арбитры максимально высоко поднимают планку осенью и опускают её весной. По своему опыту скажу, что в плей-офф те нарушения, которые гарантированно свистели на старте чемпионата, нередко будут пропускаться. Это в минус Магнитогорску, который особенно опасен в быстрой и чистой игре. У нас маленькие площадки – и если в плей-офф пойдёт интенсивный, плотный, силовой хоккей, то «Металлургу» срочно понадобится перестройка, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.