Ротенберг высказался о возможной замене России на Словакию на Кубке мира — 2028

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг оценил возможную замену сборной России на команду Словакии на Кубке мира — 2028.

— Вы сказали, что идут переговоры со сборной Словакии о приглашении на Кубок Первого канала. Недавно появилась новость, что словаки могут заменить команду России на Кубке мира. Это не станет камнем преткновения?

— Это же решают не словаки, а решают организаторы. Вы видите из всех новостей, что Словакия и Венгрия абсолютно дружественно настроены к России — политически, по вопросам бизнеса, вопросам газа. Это очень важно, это первый шаг. Мы рады этому. Венгрия и Словакия точно близки, чтобы сыграть с Россией в ближайшее время, — приводит слова Ротенберга «Советский спорт».