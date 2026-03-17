«Динамо» Мн — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:10 мск

Сегодня, 17 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Минске состоится встреча между местным «Динамо» и омским «Авангардом». Матч на стадионе «Минск-Арена» начнётся в 19:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 марта 2026, вторник. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. Ранее сильнее был омский клуб со счётом 5:4 Б.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Динамо» провело 66 игр, в которых набрало 85 очков, и расположилось на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 95 очками после 66 матчей находится на второй строчке Востока.