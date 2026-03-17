Практически весь основной состав «Металлурга» не поехал на заключительный выезд регулярки
Магнитогорский «Металлург» опубликовал состав команды на заключительный выезд регулярного сезона-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги. Практически весь основной состав команды остался в Магнитогорске.

Из основного состава на выезд отправились вратарь Илья Набоков, защитник Александр Сиряцкий, нападающие Егор Коробкин, Владимир Ткачёв и Михаил Фёдоров.

Напомним, команде осталось провести две игры: с «Трактором» в Челябинске 18 марта и с «Локомотивом» в Ярославле 20 марта.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Металлург» провёл 66 игр, в которых набрал 105 очков, и расположился на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Андрея Разина заранее выиграли Кубок Континента как лучшая команда регулярного сезона.

Материалы по теме
Рябыкин: у «Металлурга» в плей-офф не будет такого уверенного шествия, как в регулярке
