Практически весь основной состав «Металлурга» не поехал на заключительный выезд регулярки

Магнитогорский «Металлург» опубликовал состав команды на заключительный выезд регулярного сезона-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги. Практически весь основной состав команды остался в Магнитогорске.

Из основного состава на выезд отправились вратарь Илья Набоков, защитник Александр Сиряцкий, нападающие Егор Коробкин, Владимир Ткачёв и Михаил Фёдоров.

Напомним, команде осталось провести две игры: с «Трактором» в Челябинске 18 марта и с «Локомотивом» в Ярославле 20 марта.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Металлург» провёл 66 игр, в которых набрал 105 очков, и расположился на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Андрея Разина заранее выиграли Кубок Континента как лучшая команда регулярного сезона.