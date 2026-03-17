В Финляндии отреагировали на информацию о бойкоте Кубка мира в случае допуска России

Президент Финского хоккейного союза Хейкки Хиетанен отреагировал на информацию о бойкоте Кубка мира — 2028 со стороны национальной команды в случае допуска сборной России.

— Это не информация, а предположения какого-то журналиста, и я не собираюсь высказывать свою позицию по поводу этих предположений на данном этапе. Мы не обсуждали участие России в Кубке мира с НХЛ, сборными Швеции или Чехии.

– Следует ли включить Россию в состав участников Кубка мира?
– На наш взгляд, конечно, нет, но мы и не являемся организаторами. С другой стороны, ИИХФ ещё не приняла решение относительно России по сезону-2027/2028.

Мы ещё не знаем, какие планы у НХЛ. Но мы, безусловно, проведём переговоры с НХЛ [по данному вопросу], — цитирует Хиетанена Iltalehti.

