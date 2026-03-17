Ротенберг: МОК может приказать ИИХФ вернуть Россию, мы будем действовать с позиции силы

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг оценил шансы сыграть на Кубке мира — 2028.

— Как вы думаете, возможно, что на Кубок мира будет вернуться проще, чем на чемпионат мира?
— Мы были на Кубке мира в 2016 году. Это турнир, организованный НХЛ. Мы в диалоге. Ведётся работа, будем обсуждать. Это всегда решение организатора, в этом случае — НХЛ. В случае чемпионата мира — ИИХФ.

Мы работаем. Мы обсудили, что будем действовать с позиции силы. Благодаря Министерству спорта у нас есть такая возможность. Сейчас ситуация изменилась, МОК уже рекомендовал [допустить россиян до соревнований]. А когда ИИХФ не выполняет рекомендацию, то мы можем прийти к тому, что МОК в приказном порядке скажет Международной федерации хоккея вернуть Россию. Как подобное и произошло, например, в Паралимпийских играх, — цитирует Ротенберга «Советский спорт».

