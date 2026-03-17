«Всё это раздувается на ровном месте». Фетисов — об информации о бойкоте Кубка мира — 2028

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов отреагировал на слухи о возможном бойкоте Кубка мира — 2028 со стороны европейских команд из-за возможного участия сборной России.

«Такое уже не в первый раз (в феврале 2025 года сборную России не пригласили на Турнир четырёх наций. — Прим. «Чемпионата»). При всём при том, что НХЛ является примером для всех, когда на матчах в одной раздевалке находятся хоккеисты из этих всех стран и никаких конфликтов там, насколько я знаю, не происходит. То есть всё это раздувается на ровном месте. Здесь НХЛ будет принимать решение, которое может быть любым», — приводит слова Фетисова ТАСС.