Каспарайтис: сейчас прочувствовал, как дорого играть в хоккей. В СССР всё на халяву было

Каспарайтис: сейчас прочувствовал, как дорого играть в хоккей. В СССР всё на халяву было
Экс-защитник сборной России Дарюс Каспарайтис высказался об увеличении стоимости экипировки для занятия хоккеем.

— О, я буквально сейчас прочувствовал, как дорого играть в хоккей. Это самый дорогой вид спорта из популярных, по собственному кошельку чувствую, как это влияет.

— Почему только сейчас?
— Ну как, потому что в СССР всё на халяву было (смеётся), нас обеспечивали амуницией, никто ничего не покупал. Отдали тебе коньки — бери, у соседей или у друзей всегда было что взять, считай, передавалось всё из рук в руки. А сейчас захочешь обновить коньки и что-то ещё, так бац тебе! Тысяча долларов. Так что смотришь сейчас все эти игры и примерно подсчитываешь, как дорого всё обошлось. Вообще, классная Олимпиада, мне понравилось. Думал, что будет сюрприз, как в 1998 году, чехи смогут сделать выпад на Канаду, тем более что были шансы. Однако развалились… То, что финал был такой, какой был, — это результат мучений, пусть и краткосрочных, — сказал Каспарайтис в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елизавете Алферьевой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дарюсом Каспарайтисом читайте на «Чемпионате»:
«Галлан в НХЛ был кремень, а в России сердце подвело». Яркое интервью с Каспарайтисом
Эксклюзив
«Галлан в НХЛ был кремень, а в России сердце подвело». Яркое интервью с Каспарайтисом
