Каспарайтис — о Василевском: один из лучших вратарей в истории и не сыграл на ОИ. Это как?

Экс-защитник сборной России Дарюс Каспарайтис прокомментировал неучастие российского вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в Олимпийских играх 2026 года.

— Мы затронули непростую тему. Кого ты считаешь лучшими из тех, кто пропустил ОИ из-за политики?

— Давай начнём с того, кто точно обязан был бы играть на Олимпиаде, — это Андрей Василевский. Он один из лучших вратарей за всю историю НХЛ и не сыграл на ОИ. И не сыграет, видимо, уже. Это как? А есть Дима Куликов, Никита Кучеров. Вот играют, так скажем, мэтры хоккея, но кого-то потеряли из этих лучших. Про Овечкина уже не говорю, про Сашу и так много сказано, — сказал Каспарайтис в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елизавете Алферьевой.