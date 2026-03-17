«Их последний шанс взять своё». Каспарайтис — о перспективах «Эдмонтона» в Кубке Стэнли

Экс-защитник сборной России Дарюс Каспарайтис предположил состав финала Кубка Стэнли — 2026 и высказался о шансах «Эдмонтон Ойлерз» победить в плей-офф текущего сезона.

— Так каков будет финал, по-твоему?

— Ппф, скорее всего, «Колорадо» против «Тампы».

— А как же «Баффало»?

— Мы ждали «Сэйбрз» больше 20 лет в плей-офф, и, конечно, есть смысл о них говорить, но мне не верится, что они смогут побороться за кубок. Я жду «Эдмонтон» в финале, это их последний шанс взять своё. Там Макдэвид, там Драйзайтль — они стареют, очень жаль, если они не смогут при всех их индивидуальных успехах взять кубок, — сказал Каспарайтис в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елизавете Алферьевой.