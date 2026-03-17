Каспарайтис — об Овечкине: его эра заканчивается

Экс-защитник сборной России Дарюс Каспарайтис допустил скорый уход российского форварда Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз».

— Саша не может держать всю команду один, нет у такой команды шансов кого-то обыграть.

— Он отыгрывает сейчас чуть ли не последний сезон этого «Вашингтона», людям нужно привыкнуть, что команда, возможно, построится новая, уже без такого лидера. Эра Овечкина заканчивается, мы все стареем, и, возможно, кто-то сможет подойти к его рекорду, но пока что я таких не знаю, — сказал Каспарайтис в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елизавете Алферьевой.

В нынешнем сезоне 40-летний россиянин принял участие в 68 матчах, в которых записал в свой актив 24 гола и 27 результативных передач.