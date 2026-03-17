«Я сам давал ему совет ехать в КХЛ». Каспарайтис — о Галлане в «Шанхайских Драконах»

Экс-защитник сборной России Дарюс Каспарайтис прокомментировал работу Жерара Галлана на посту главного тренера «Шанхайских Драконов».

— Хорошо начали «драконы», пока был Жерар Галлан, а потом всё пошло в минус.
— Как это был Галлан? Где он сейчас? Я сам давал ему совет ехать в КХЛ.

— Кажется, не сдюжил он эту лигу, ему стало плохо, поднималось давление, сейчас остался только Майк Келли, и подписали нового тренера — Митча Лава.
— Дааа. Много я пропустил с момента подписания Галлана в КХЛ! Получается, человека сердце подвело в России. Пока тренировал всех в НХЛ, был кремень — вопросов не было, я очень удивлён. Наверное, канадцу было тяжело, когда штрафуют за хиты и прочее, тем более что рассматривают, две или пять минут за драку, и всё в таком духе. Что ещё могло так подкосить? — сказал Каспарайтис в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елизавете Алферьевой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дарюсом Каспарайтисом читайте на «Чемпионате»:
«Галлан в НХЛ был кремень, а в России сердце подвело». Яркое интервью с Каспарайтисом
