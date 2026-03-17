Каспарайтис: терпеть не могу эти танцы на коньках, хоккей стал сильно попсовым

Экс-защитник сборной России Дарюс Каспарайтис прокомментировал современный стиль хоккейных матчей с просмотрами, драками, различными изменениями в судействе.

— Ой, в КХЛ всё непросто, например, один из матчей «Шанхая» с ЦСКА заканчивался очень поздно — судьи просматривали всё, что только было возможно для наложения штрафа.

— О, терпеть не могу эти танцы на коньках. Мне непонятно, почему так делают, хоккей и так сильно стал попсовым, нужно оставить силовую борьбу, хиты, возможно, драки. Я уже не говорю о том, что мы не в силах остановить политику, — сказал Каспарайтис в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елизавете Алферьевой.