Каспарайтис — об отсутствии России на международной арене: спорт должен быть вне политики

Экс-защитник сборной России Дарюс Каспарайтис высказался об отстранении сборной России от международных соревнований.

— Российская сборная давно в стороне от всех чемпионатов и официальных мероприятий.

— А вот я такой собеседник, которому сложно что-то сказать конкретное. Я играл в СССР, играл в КХЛ, играл в НХЛ, на ОИ и понимаю, что спорт должен быть вне политики. Люди, когда идут на спортивное мероприятие, они хотят отдыхать и получать удовольствие. Сейчас уже не так расслабляешься, мне жаль спортсменов, любых.

— Сколько ещё будет отстранение, как ты считаешь?

— Когда наши вожди наконец-то договорятся, всё закончится. Хотелось бы не вмешиваться в спорт, мы все мечтаем смотреть хоккей без подтекста, только судить, как кто сыграл, — сказал Каспарайтис в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елизавете Алферьевой.