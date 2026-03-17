Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Спартака»: не боимся «Локомотив» и готовимся к ним, если придётся встретиться

Комментарии

Нападающий «Спартака» Данил Пивчулин высказался о возможном сопернике в первом раунде Кубка Гагарина — 2026.

— Конец регулярного чемпионата для «Спартака» во многом определяющий. Наверняка есть желание подняться с восьмого места, чтобы избежать встречи с «Локомотивом» в первом раунде?
— Даже если займём восьмое место, нам без разницы, «Локомотив» это будет или нет. В плей‑офф все команды сильные, проходных матчей там не бывает. Конечно, есть желание подняться выше — это спортивный принцип. Но мы не боимся «Локомотив» и готовимся к ним, если придётся встретиться, — цитирует Пивчулина «Матч ТВ».

В данный момент «Спартак» с 77 очками занимает восьмое место в таблице Запада.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в серии буллитов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android