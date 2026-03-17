Форвард «Спартака»: не боимся «Локомотив» и готовимся к ним, если придётся встретиться

Нападающий «Спартака» Данил Пивчулин высказался о возможном сопернике в первом раунде Кубка Гагарина — 2026.

— Конец регулярного чемпионата для «Спартака» во многом определяющий. Наверняка есть желание подняться с восьмого места, чтобы избежать встречи с «Локомотивом» в первом раунде?

— Даже если займём восьмое место, нам без разницы, «Локомотив» это будет или нет. В плей‑офф все команды сильные, проходных матчей там не бывает. Конечно, есть желание подняться выше — это спортивный принцип. Но мы не боимся «Локомотив» и готовимся к ним, если придётся встретиться, — цитирует Пивчулина «Матч ТВ».

В данный момент «Спартак» с 77 очками занимает восьмое место в таблице Запада.