Главная Хоккей Новости

«Будьте выше лицемерия политиков». Комментатор ESPN выступил за участие России в КМ

Комментарии

Комментатор ESPN Джон Буччигросс на своей странице в социальной сети Х выступил за участие сборной России в Кубке мира — 2028.

«Россия должна быть в числе восьми команд турнира. Без сомнения. Российские игроки украшают НХЛ своим мастерством и самоотдачей. Отказать им — это плевок в лицо Никите Кучерову, который посвящает свою жизнь совершенствованию своего мастерства, тем самым повышая зрелищность спорта. Будьте выше лицемерия и грязи политиков — отбросов общества. Мы смотрим хоккейный турнир», — написал Буччигросс.

НХЛ ранее сообщила о том, что групповой этап соревнования и по одному матчу на выбывание пройдут в Праге и Калгари, а полуфиналы и финал – в Эдмонтоне. Состав участников турнира официально ещё не был объявлен.

Материалы по теме
В НХЛ ответили на вопрос о возможном участии России в Кубке мира 2028 года
