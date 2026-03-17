В сборной Чехии оценили вероятность бойкота Кубка мира по хоккею в случае участия России

Вице-президент Федерации хоккея Чехии Пётр Бржиза опроверг информацию о бойкоте Кубка мира – 2028 из-за возможного приглашения на турнир сборной России. Ранее СМИ сообщили, что команды Чехии, Финляндии и Швеции будут бойкотировать Кубок мира в случае допуска россиян.

«Я не знаю, какие СМИ об этом сообщают, и не знаю, откуда должна поступать информация. Насколько мне известно, эта тема официально не обсуждалась ни в чешской федерации, ни в НХЛ. И никаких заявлений по этому поводу также нет», — цитирует Бржизу Odds.ru.

В Кубке мира примут участие восемь сборных. Игры турнира пройдут в Канаде и Чехии. Российские хоккеисты с весны 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

Комментарии
