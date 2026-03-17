Даг Армстронг покинул пост генерального менеджера сборной Канады по хоккею

Генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг покидает свой пост, сообщает The Athletic.

«Пришло время перемен. Мне нравилось всё. Конечно, хотелось бы уйти на пике славы. Я надеюсь, что однажды Сидни Кросби станет генеральным менеджером сборной Канады. У него отличные знания в хоккее. У него есть огромный опыт и страсть. Целеустремлённость во всём, что он делает. И, честно говоря, я вижу много этого и в Конноре Макдэвиде», — цитирует Армстронга The Athletic.

Армстронг являлся генменеджером сборной Канады с 2021 года, поскольку ему было поручено сформировать состав для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Армстронг внёс свой вклад в завоевание Канадой золота на чемпионате мира по хоккею 2023 года, а также в формирование команды, которая выиграла титул на турнире «Четырёх наций» в феврале 2025 года.

Материалы по теме
Канада загоняла Макдэвида и Маккиннона в плей-офф. Это было большой ошибкой
Канада загоняла Макдэвида и Маккиннона в плей-офф. Это было большой ошибкой
