Глава Департамента безопасности игроков НХЛ одобрил срок дисквалификации Радко Гудаса

Комментарии

Глава Департамента безопасности игроков НХЛ Джордж Паррос считает правильным решение о дисквалификации на пять матчей защитника «Анахайм Дакс» Радко Гудаса за удар в колено капитана «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса, который выбыл до конца сезона из-за травмы.

«Я уверен в этом решении. У нас работают отличные ребята, которые принимают эти решения, и я думаю, что игроки должны быть уверены в способности этой команды делать это. Мы тщательно обдумываем эти решения и рассматриваем их каждый вечер на протяжении всего сезона. У нас есть отлаженный и последовательный процесс. Мы всегда стремимся к совершенствованию, если есть для этого возможности. Мы очень уверены в этом процессе, но это не значит, что мы не готовы развиваться, если это необходимо», — цитирует Парроса TSN.

«Это смешно. НХЛ должна разбираться в ситуации». Лидер «Торонто» выбыл до конца сезона
