Бывальцев ответил на вопрос об удобных и неудобных соперниках «Автомобилиста» в плей-офф

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев высказался об атмосфере встреч плей-офф и возможных соперниках уральского клуба.

— У некоторых журналистов есть мнение, что «Автомобилисту» стилистически проще начинать плей-офф с гостевых матчей, а не с домашних. Твоё мнение?

— Мне кажется, дома всегда приятнее начинать — при своих трибунах, на своей площадке. Может быть, они видели какую-то статистику. Но как по мне — лучше начинать дома.

— Есть ли в КХЛ стилистически удобные и неудобные команды для «Автомобилиста»?

— Всё меняется. В регулярном чемпионате можешь проиграть команде четыре-шесть матчей, а в плей-офф выиграть те же четыре. Это немного другой турнир, другой накал, поэтому без разницы.

— Что в первую очередь меняется в игре с наступлением плей-офф?

— Меняется сама атмосфера — она становится наэлектризованной. Все заряжены. Есть две команды, и вы между собой решаете, кто пройдёт дальше, — цитирует Бывальцева пресс-служба клуба.