Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бывальцев ответил на вопрос об удобных и неудобных соперниках «Автомобилиста» в плей-офф

Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев высказался об атмосфере встреч плей-офф и возможных соперниках уральского клуба.

— У некоторых журналистов есть мнение, что «Автомобилисту» стилистически проще начинать плей-офф с гостевых матчей, а не с домашних. Твоё мнение?
— Мне кажется, дома всегда приятнее начинать — при своих трибунах, на своей площадке. Может быть, они видели какую-то статистику. Но как по мне — лучше начинать дома.

— Есть ли в КХЛ стилистически удобные и неудобные команды для «Автомобилиста»?
— Всё меняется. В регулярном чемпионате можешь проиграть команде четыре-шесть матчей, а в плей-офф выиграть те же четыре. Это немного другой турнир, другой накал, поэтому без разницы.

— Что в первую очередь меняется в игре с наступлением плей-офф?
— Меняется сама атмосфера — она становится наэлектризованной. Все заряжены. Есть две команды, и вы между собой решаете, кто пройдёт дальше, — цитирует Бывальцева пресс-служба клуба.

Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android