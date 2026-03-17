Генменеджер «Торпедо»: чтобы КХЛ стала бизнесом, должны поменяться экономические реалии

Генменеджер «Торпедо»: чтобы КХЛ стала бизнесом, должны поменяться экономические реалии
Генеральный менеджер «Торпедо» Евгений Забуга заявил, что в КХЛ клубам тяжело зарабатывать деньги без высоких цен на билеты, которые, в свою очередь, отпугнут многих болельщиков.

– Можно ли в России сделать хоккей реальным бизнесом? Не как в НХЛ, но хотя бы близко к этому.
– Я думаю, что, чтобы это стало реальным бизнесом, у нас должны поменяться экономические реалии. В Северной Америке прежде всего очень большие заработки на билетной программе. Если мы внедрим те же цены, то мы и половину стадионов не будем собирать в каждом из городов. Поэтому общий рост уровня жизни населения может позволить прийти к тому, что хоккей будет если не самоокупаться, то хотя бы стараться это делать. Но это вопрос не только спортивный или хоккейный, это вопрос жизни населения в принципе.

– То есть хоккей пока остаётся социальным проектом?
– Как и любой профессиональный вид спорта, хоккей на сегодняшний день имеет признаки социального проекта. Что с точки зрения финансирования естественными монополиями, государственными корпорациями, что с точки зрения финансирования региональными бюджетами, – цитирует Забугу «РБ Спорт».

Материалы по теме
Рейтинг тренеров КХЛ: Ларионов на первом месте, Козырев проваливает конец регулярки
