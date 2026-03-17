Бейсбольный клуб «Вашингтон Нэшионалс» раздаст болельщикам 20 тыс. фигурок Овечкина

Бейсбольный клуб «Вашингтон Нэшионалс» раздаст болельщикам 20 тысяч фигурок российского капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сообщается на сайте Главной лиги бейсбола (МЛБ).

Фигурки будут раздаваться на домашнем матче регулярного чемпионата МЛБ с «Балтимор Ориолс», который состоится 16 мая. Они представляют собой миниатюрную копию Овечкина в домашней форме «Вашингтон Нэшионалс» с белой кепкой и бейсбольным мячом в руке. Модель воспроизводит символический первый бросок Овечкина на стадионе команды, который состоялся 9 июня 2018 года после победы «Кэпиталз» в Кубке Стэнли.

В нынешнем сезоне 40-летний россиянин принял участие в 68 встречах, в которых записал в свой актив 24 гола и 27 результативных передач.