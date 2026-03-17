Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он отличный семьянин, любит страну». Лебедев — о возможном вступлении Овечкина в Думу

«Он отличный семьянин, любит страну». Лебедев — о возможном вступлении Овечкина в Думу
Комментарии

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев высказался о будущем форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после завершения игровой карьеры и его возможном вступлении в Государственную думу Российской федерации.

– У вас был депутатский опыт. Как думаете, мог бы Александр Овечкин после карьеры стать депутатом Госдумы?
– Если учитывать, как он знает спорт, это отличный семьянин, он любит свою страну. Думаю, он легко мог бы что-то возглавить. Что касается Госдумы, то это его личное дело, но я уверен, что ему это не надо, – цитирует Лебедева «Советский спорт».

Действие контракта 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» заканчивается по окончании текущего сезона НХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android