«Он отличный семьянин, любит страну». Лебедев — о возможном вступлении Овечкина в Думу

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев высказался о будущем форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после завершения игровой карьеры и его возможном вступлении в Государственную думу Российской федерации.

– У вас был депутатский опыт. Как думаете, мог бы Александр Овечкин после карьеры стать депутатом Госдумы?

– Если учитывать, как он знает спорт, это отличный семьянин, он любит свою страну. Думаю, он легко мог бы что-то возглавить. Что касается Госдумы, то это его личное дело, но я уверен, что ему это не надо, – цитирует Лебедева «Советский спорт».

Действие контракта 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» заканчивается по окончании текущего сезона НХЛ.